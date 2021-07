Loredana Bertè sarà operata, slitta il tour estivo: «Le serve riposo assoluto»

Lunedì 19 Luglio 2021, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 13:16

Loredana Bertè dovrà essere operata. Presto infatti la cantante dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. A spiegare la situazione è lo staff della cantante con un post sulla sua pagina Instagram. Non viene specificato il tipo di operazione, né il motivo, ma vengono avvertiti i fan che per qualche tempo Lorendana starà lontana dai riflettori perché concentrata sulla sua salute.

APPROFONDIMENTI MUSICA Video IL SIPARIETTO Sangiovanni, una fan lo aspetta e gli fa una proposta indecente.... IL FENOMENO Da Rovazzi-Ramazzotti a Emma-Bertè: i tormentoni estivi... L'INTERVISTA Emma, un tour per i 10 anni di carriera: «Sul palco sono... MIND THE GAP Loredana Bertè: «Io, violentata a 16 anni in un... L'INTERVISTA Renato Zero: «Basta mode. Giusto prendere posizioni, ma in... TV Amici 20, Loredana Bertè mostra che sta cantando in... SPETTACOLI Sanremo 2021, le "scarpe rosse" sul palco con Loredana...

Loredana Bertè operata, riposo assoluto

L’operazione sarà determinante per risolvere la persistenza di alcuni malesseri fisici. L’intervento cade a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine. Per questo motivo la data è stata posticipata al 13 agosto. Loredana dovrà stare a riposo assoluto, ma come lo stesso staff ha precisato non si tratta di nulla di grave aggiungendo che la cantante tornerà presto sul palco.

Da Rovazzi-Ramazzotti a Emma-Bertè: i tormentoni estivi quest'anno girano in coppia

Loredana Bertè: «Io, violentata a 16 anni in un appartamento scannatoio: mi ha riempita di botte»

Nel post su Instagram nello specifico si legge: «Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto. Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021. State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!».

Nel frattempo questa settimana Libertè, l’ultimo album di Loredana Bertè, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.