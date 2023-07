Lunedì 10 Luglio 2023, 22:44

« Hai 24 ore pe r mand are tutt e le centinaia di scatti che hai fatto, altrimenti io vengo e t i sparo » . Minacce di morte su Whatsapp, atti persecutori e un post Facebook al veleno nei confronti della regista e fotografa Francesca Marino, che pochi giorni prima le aveva realizzato un servizio fotografico. La showgirl italo-britannica Lodovica Mairè Rogati torna sotto la luce dei riflettori, non degli studi televisivi, ma dell e aule di tribunale . Tra i procedimenti giudiziari subiti, uno aveva infatti portato alla sua condanna a 4 anni di reclusione.

LA VICENDA

L ’attrice 42enne, presidente dell’associazione contro la violenza sulle donne “Io non ci sto”, si trova ora a processo davanti al Tribunale di Roma per stalking, con l’aggravante della minaccia grave, e diffamazione a mezzo stampa. È il febbraio 2018. Rogati ha bisogno di un set di fotografie, quindi tra un passaparola e l’altro, si rivolge alla figlia del regista Umberto Marino. Si mette d’accordo per uno shooting di venti foto. Tra una posa e l’altra, l’attrice si sarebbe innamorata del gatto della fotografa, tanto da volere degli scatti insieme al cucciolo. «Quella richiesta mi aveva messo a disagio», ha raccontato ieri in aula Francesca Marino. Il servizio fotografico finisce e la vittima si mette a lavorare sulle centinaia di istantanee scattate alla Rogati. Sceglie le migliori, le corregge al computer, per poi consegnare le venti pattuite, alle quali decide di aggiungerne due, quelle scattate insieme al gatto. È a quel punto che sarebbero iniziate le persecuzioni dell’attrice.

La fotografa avrebbe dovuto consegnare tutte le istantanee. Questo il motivo delle minacce. «Tu prega solo Dio di non incontrare mai me o il mio compagno per strada», si legge in un primo messaggio riportato nel capo d’imputazione. E ancora: «Se ti azzardi a fare anche solo un altro commento su di me, come quelli che mi hanno riferito adesso ti denuncio per diffamazione e calunnia e non solo!». Poi se l’era presa anche con i familiari della fotografa: «Tu sei figlia di qualche fallito artistoide... Io invece di chi ti spacca il c... in Tribunale e ti fa finire a vendere il pesce al mercato».

LE MINACCE

La furia dell’attrice non sarebbe finita qui. Pochi giorni dopo questo primo messaggio ne invia un altro, più esplicito. «Ti sparo a te, al gatto, al nano, a tutta la famiglia di falliti disoccupati, ti sfondo la porta di casa coi fratelli miei e mi porto via il computer e ti do fuoco a tutto!». Rogati nello stesso messaggio avrebbe fatto capire di poter davvero arrivare a tanto: «Non c’è fretta, io ho già il codice da stamattina per aprire quella sbarra e alle 18 ero lì. E lo posso avere ogni secondo». Minacce private che si sarebbero evolute anche in offese su Facebook in un post scritto da un profilo intestato ad una certa Anna Colonna, secondo l’accusa riconducibile all’attrice. «Sono sempre tutte uguali le foto di questa Francesca Marino. Fintissime», avrebbe scritto in un post l’imputata.

LE OFFESE SUI SOCIAL

Non contenta ha rincarato la dose, mettendo in discussione la professionalità della regista: «Come buttare i soldi... andare da questa tinta rossa. Ma se nessun vero attore va da lei ci sarà un motivo no?». In aula il racconto della vittima ha messo in luce anche altre presunte persecuzioni. «In quel periodo - ha spiegato ieri Francesca Marino davanti al giudice del Tribunale monocratico - stavo lavorando al mio primo film da regista. Lei diceva di aver parlato con la produzione e che non era vero che fossi una regista». Quel film, però, Francesca lo realizza per davvero: è una commedia brillante che si intitola “Blackout love”, esce nelle sale nel 2021 e vede recitare nel ruolo di protagonisti Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi .