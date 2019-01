Lodovica Comello: «Mio marito? Mi ha conquistata con una risata. Ora sono pronta per un figlio»

Non c'è dubbio: Lodovica Comello è un'artista versatile che alterna da sempre musica, recitazione e conduzione. Confermata per il terzo anno al timone di Italia's Got Talent, al via stasera alle 21:15 su TV8 per dieci venerdì fino al 22 marzo -data della finale live a Milano-, la Comello è sposata dal 2015 con Tomas Goldschmidt conosciuto in Argentina sul set della serie Disney Violetta (lei interpretava Francesca).

“Italias Got Talent" torna dall'11 gennaio con Bisio, Matano, Pellegrini e Maionchi

Cortese e affabile, in esclusiva al Messaggero confida di avere un debole per gli uomini dotati di talento comico. E racconta: «Mio marito è un uomo allegro e divertente.La verità? Mi ha conquistata facendomi morire dal ridere».

L'idea di creare una famiglia? C'è. «Sarei pronta a diventare mamma. Ma non vivo la maternità come una pressione».



