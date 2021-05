Livorno, 22enne perde le gambe dopo un incidente stradale: gli amici vogliono regalargli due protesi

Christian, 22 anni, perde entrambe le gambe dopo un incidente stradale con lo scooter avvenuto la sera di mercoledì a Livorno: gli amici decidono di organizzare una raccolta fondi per regalargli delle protesi e una vita nuova. L'obiettivo è raggiungere almeno 100mila euro. Un'impresa ardua ma necessaria per riuscire a sostenere il costo dell'intervento, di un percorso di riabilitazione sia fisico che psicologico presso centri specializzati, per comprare un'auto per una persona con la sua disabilità e per abbattere le barriere architettoniche della sua abitazione rendendola agevole per una sedia a rotelle.

Christian Volpi prima di schiantarsi contro un marciapiede era uno sportivo, allenatore dell'Unione canoisti livornesi e appena sveglio in ospedale è allo sport che è andato il suo primo pensiero e al «tornare a gareggiare, a partecipare alle olimpiadi e allenare i suoi ragazzi», scrive un amico su GoFundMe.



«È una di quelle persone che ti porti dentro per tutta la vita - si legge ancora - La persona dall'animo più gentile che abbia mai conosciuto ( tant'è che lo chiamiamo "Il Puro"). Siamo qui per chiedervi di aiutarlo per poterlo vedere tornare a vincere sulla sua canoa alla quale ha dedicato tutta la sua vita». Un appello accorato che sta sortendo gli effetti sperati: in meno di 24 ore sono stati raccolti più di 65mila euro da quasi 3 mila donatori.

