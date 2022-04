Harry, liti «furiose» con William (già prima di Meghan) e l'odio verso il padre Charles: gli ultimi retroscena dalla casa reale

Sono vere e proprie notizie esclusive sulla casa reale quelle che la scrittrice Tina Brown sta rivelando. Il principe Harry e William stavano presumibilmente litigando tra loro già prima che arrivasse Meghan Markle. Il duca di Sussex aveva liti «olimpiche» con il fratello e riversava «risentimenti» nei confronti del padre Charles alla sua ex fidanzata attrice Cressida Bonas. Talmente tanto adirato che lei gli ha consigliato di vedere un terapista.

Liti Harry e William, chi ha rivelato i retroscena

I retroscena arrivano dal libro The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil di Tina Brown, esperta di casa reale che cita un amico dei fratelli come fonte. Nel suo nuovo libro ha indicato che William spesso si sarebbe "arrabbiato" con suo fratello che stava "monopolizzando i migliori slip" (ovvero i migliori affari) 10 anni fa, con Harry che fumava con suo padre il principe Carlo quando non stava discutendo con William.

Perché le liti?

L'attrito tra i fratelli è aumentato così tanto dopo che William è diventato patrono dell'organizzazione benefica di rinoceronti ed elefanti Tusk Trust nel 2015 che la coppia ha avuto "liti olimpiche". L'amico dei fratelli che ha dato la notizia ha definito Harry un uomo «molto, molto arrabbiato».

L'aiuto dello psicologo

La signora Brown sostiene anche nel suo libro che la vecchia fiamma di Harry, Cressida Bonas, ha contribuito a convincere il reale a vedere un terapeuta dopo che lei è diventata "stancante" con le sue continue lamentele sulla sua famiglia. Dopo la loro rottura nel 2014, l'autore ha affermato che Harry ha scritto una lettera all'attrice che diceva: «Ti ammiro, ti auguro ogni bene e soprattutto ti ringrazio per avermi aiutato ad affrontare i miei demoni e a cercare aiuto», secondo uno dei suoi contatti.