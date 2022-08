Linda Cerruti e i commenti sessisti alla sua foto sui social: «Sono nauseata, leggere queste cose mi fa male: denuncio tutti»

Linda Cerruti risponde ai tanti commenti sessisti che le sono arrivati dopo che campionessa di nuoto artistico aveva postato una foto in una posa acrobatica - tipica del suo sport - per celebrare gli 8 podi (6 argenti e 2 bronzi) conquistati agli Europei. A testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio di nuoto artistico. L'immagine ha provocato frasi vergognose e volgari, che hanno scatenato la reazione dell'azzurra

«Rimango basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo», scrive sul proprio profilo Instagram la Cerruti.

La reazione

«Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l'argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l'unica cosa che posso fare, è denunciare l'inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli - prosegue Cerruti -. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno difesa e hanno apprezzato la foto per quello che è: l'immagine di un'atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. È questa l'Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo».

Sono vicina alla nuotatrice #LindaCerruti, vittima di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente.



Vezzali: commenti vergognosi

«Sono vicina alla nuotatrice #Linda Cerruti, fatta oggetto di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!». Con questo tweet la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali esprime la propria solidarietà alla campionessa, di cui posta anche una foto mentre gareggia in acqua.