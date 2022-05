Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: «Può portare qui i giovani»

La senatrice a vita Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano. «Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano», sono le parole della senatrice rilasciate a "La Repubblica". L'imprenditrice, influencer, che conta ormai 27 milioni di follower su Instagram, potrebbe contribuire a portare più giovani a visitare il Memoriale.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Fedez, la prima esibizione dopo l'operazione PERSONE Chiara Ferragni, l'outfit del compleanno accende il web SUI SOCIAL Fedez con la panciera, Chiara Ferragni su divano con... MODA Bella Hadid, Kendall Jenner e le altre: impazza il trend delle...

Fedez, la prima esibizione sul palco dopo l'operazione: la sorpresa del rapper al concerto di Tananai. Fan in delirio

Cosa ha detto Liliana Segre

«Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio», ha detto Segre a margine della sua ultima visita al Binario 21. «Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l'orrore».