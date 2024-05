Lunedì 27 Maggio 2024, 08:13

Ad Amici ha conquistato tutti con le sue Follia e Non è la fine. Non ha vinto: è stata eliminata nella quinta puntata del serale, a poco dalla finalissima. Ma il futuro per Lil Jolie comincia ora. Angela Ciancio, questo il vero nome della 24enne cantante di Caserta, rivelazione dell'ultima edizione del talent show di Canale 5, è uscita dalla scuola più popolare d'Italia - quella diretta da Maria De Filippi - con in tasca un contratto discografico con Bmg, colosso della discografia che ha appena pubblicato il suo Ep La vita non uccide. Lo presenterà oggi incontrando i fan alla Discoteca Laziale. Un contratto discografico lo aveva già prima di entrare ad Amici, ma con un'altra etichetta, la Warner.



Cosa non aveva funzionato nella precedente gestione?

«Non avevo ancora trovato la mia dimensione e la mia identità artistica. Non ero ancora pronta ad affrontare certe pressioni: non si addicevano al tipo di messaggio che voglio trasmettere con le mie canzoni».



Che messaggio?

«Le parole chiave sono autenticità e genuinità. Quello che voglio dire ai ragazzi che sognano di fare questo lavoro nella vita è di imporsi per far rispettare le proprie idee. E di non snaturarsi mai».



Lei si è mai snaturata?

«È capitato. Quando entri nel giro è inevitabile farsi ingolosire dalle classifiche, dai numeri. Io purtroppo mi sono lasciata ingolosire. Poi ho capito che non dovevo lasciarmi condizionare. Da due anni vado in terapia per imparare a gestire gli attacchi di panico».



Si sono presentati anche nella scuola di "Amici"?

«Sì. Era inevitabile, con tutte quelle pressioni. Sono stata brava a gestirli, però. La terapia, nei mesi vissuti dentro la scuola, l'ho fatta online, a distanza».



Chi è Lil Jolie? Quella che canta "C'è tempo" di Ivano Fossati o quella che si scatena su "Kiss Me" di Madame?

«Sono l'una e l'altra cosa. Ho la mia leggerezza da ventiquattrenne, ma anche una parte più riflessiva. La mia terapista dice che sono complicata».



Cos'ha di complicato?

«Sono troppe cose insieme: mi contraddico da sola. È che mi piace essere istrionica (ride)».



Il successo può avere anche un lato oscuro, basti pensare alla storia di Sangiovanni: si sente pronta ad affrontarlo?

«Non mi spaventa. Ho le spalle larghe. Ho lasciato Caserta e mi sono trasferita a Milano per inseguire il mio sogno quando avevo solo 19 anni. So come funziona questo gioco. Rispetto ad altri concorrenti dell'ultima edizione di Amici che non avevano fatto una gavetta vera e propria, ero più preparata. Per questo alcuni mi guardavano male».



In che senso?

«C'era del distacco. Mi scambiavano per un'arrogante. Io gli dicevo: "Occhio, che il mondo lì fuori non è come ve lo immaginate voi: non si vince facile". Io sono una ragazza semplice, normale. La televisione ingigantisce un po' tutto: un litigio poteva diventare una questione di stato».



Si è data scadenze? "Amici" era la sua ultima spiaggia?

«No. Perché secondo me darsi una scadenza significa perdere già dal principio. Io credo in quello che faccio. Poi se a 30 anni non avrò ancora svoltato, ne riparleremo. Per ora, c'è tempo».



Che ne pensa dell'exploit della scena campana di questi anni?

«Felice che oggi l'Italia intera ci veda con occhi diversi: però vorrei che non ci si concentrasse solo sull'hip hop. Ci sono tante realtà interessanti».



E i fischi a Sanremo contro Geolier?

«Dimostrano la bassezza del popolino: c'è ancora da lavorare».



Carlo Conti a breve inizierà ad ascoltare le canzoni per il prossimo Festival di Sanremo: ci si vede su quel palco, tra otto mesi?

«Lavorerò per essere pronta».



`Discoteca Laziale, via Giovanni Giolitti 263. Oggi, ore 16