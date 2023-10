Licia Colò, la figlia compie 18 anni. La dedica su Instagram (e la somiglianza impressionante). Chi è Liala, figlia della conduttrice e dell'ex marito

«Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero». Questa la dolcissima dedica di Licia Colò alla figlia Liala per il suo 18esimo compleanno. La conduttrice ha condiviso una foto della ragazza, e la somiglianza tra le due è impressionante.

Licia Colò, chi è la figlia Liala

Liala è figlia di Licia Colà e del pittore Alessandro Antonino, che la conduttrice ha conosciuto e sposato nel 2004.

Liala è nata nel 2005: i genitori si sono poi separati quest'anno, nel 2023. Madre e figlia, oltre a somigliarsi fisicamente, condividono la passione per la natura e gli animali come si vede dal profilo Instagram di Liala. Mare, natura, arte e macchina fotografica sempre al seguito.

«Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre - dichiarò Licia Colò in un'intervista di qualche anno fa - È un po' anarchica e un po' viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi».