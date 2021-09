Giovedì 30 Settembre 2021, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:22

L'attore Pasquale Libero De Rienzo è morto per abuso di eroina con positività anche a cocaina e sonniferi. Per il pusher che ha ceduto la droga, che è in carcere, la procura ha chiuso l'indagine per morte come conseguenza di altro reato. De Rienzo, decesso riconducbile da eroina con positività anche per cocaina.

