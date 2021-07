Libero De Rienzo, è giallo: la morte 24 ore prima, cellulare sequestrato e sigilli all'abitazione

Sabato 17 Luglio 2021, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 19:30

Sul corpo dell'attore Libero De Rienzo sarà effettuata l'autopsia. Lunedì i pm affideranno l'incarico. Si vogliono capire le cause che hanno portato alla morte del 44enne, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma giovedì sera. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, e coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e dal sostituto Francesco Minisci, si procede per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Per questo, oltre all'autopsia, saranno eseguiti anche gli esami tossicologici.

APPROFONDIMENTI IL RITRATTO L’anticonformista fragile ROMA La casa dove è morto l'attore napoletano SPETTACOLI Foto L'INTERVISTA Sibilia: «Era un uomo fiero» ROMA Video IL DECESSO Procura apre fascicolo PERSONE Nel 2002 il David INSTAGRAM L'ultimo post I MESSAGGI Il dolore sui social IL PERSONAGGIO Fortapàsc il suo capolavoro ROMA Lascia moglie e due figli IL RITRATTO L'attore dallo sguardo sognante

Libero De Rienzo, ecco perché Fortapàsc su Giancarlo Siani è il suo capolavoro

De Rienzo, attese risposte dal cellulare

Su richiesta della Procura di Roma i carabinieri hanno proceduto al sequestro del cellulare dell'attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella serata di giovedì nel suo appartamento nel quartiere Aurelio. Gli inquirenti, che procedono per reato di morte come conseguenza di altro reato, vogliono ricostruire le ore precedenti al decesso dell'artista che sarebbe avvenuto, secondo una prima stima, 24 ore prima del suo ritrovamento. Il cellulare potrebbe fornire risposte sui contatti che De Rienzo ha avuto nei giorni passati. Intanto gli investigatori hanno hanno opposto i sigilli della abitazione. Gli inquirenti anche oggi hanno ascoltato alcuni testimoni per ottenere elementi utili alle indagini da chi ha incontrato l'attore nelle ore precedenti alla morte.

Libero De Rienzo, Sydney Sibilia: «Era un uomo fiero, aveva carisma e sceglieva da artista»