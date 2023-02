Levante, dal successo di Alfonso a Sanremo 2023: Vivo, la canzone che parla delle emozioni oscure della maternità

La sua canzone, "Vivo", parla della depressione post parto, delle emozioni fortissime e diversissime che investono una puerpera. Sceglie un tema di cui si parla poco e si canta ancora meno, la cantautrice siciliana Levante. Claudia Lagona è nata a Caltagirone 36 anni fa. Ha già pubblicato quattro album e tre libri. Il 27 settembre si esibirà per la prima volta all'Arena di Verona. A Sanremo 2023 porta una canzone che sarà anche nel suo nuovo album «Opera Futura» in uscita il 17 febbraio. Canterà una cover di Vasco Rossi: "Vivere".

Levante, chi è

A 14 anni perde il padre e si trasferisce con il resto della famiglia a Torino. Nel 2013 il suo singolo "Alfonso" esplode e quattro anni dopo è certificato disco d'oro dalla FIMI. Chi non ricorda quel verso "Tanti auguri ma non ti conosco" o il liberatorio ritornello?

«Vivo è il racconto di una rinascita dopo un momento buio, che per me è stato il post parto. Parla di stati d'animo costantemente opposti di gioia e scoramento. «Al centro del brano c'è l'ambizione di riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di sensazioni e desideri, che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale. Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, nonostante la trasformazione repentina, e gioirne, significa potersi sentire ancora magicamente vivi», ha raccontato Levante.

Il 23 febbraio uscirà al cinema il film "Romantiche" di Pilar Fogliati. È un ritratto di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Le musiche originali sono firmate da Levante.

È legata sentimentalmente a un avvocato di Palermo, Pietro Palumbo, con cui ha avuto una bimba un anno fa. In passato è stata sposata con il disc jockey Simone Cogo, e fidanzata con un'altra notissima voce sanremese: Diodato.