Chi è Leonardo Donno: l'azienda di famiglia, la nuova impresa, la carriera politica del deputato dei 5 stelle

Leonardo Donno è un politico italiano, nato a Galatina (Lecce) il 21 luglio 1985. Ha conseguito un diploma di istituto tecnico commerciale e successivamente ha lavorato nell'azienda di famiglia nel settore degli impianti tecnologici e delle energie rinnovabili. Nel 2013 ha fondato la sua impresa specializzata in climatizzazione, riscaldamento e energie rinnovabili.

Donno è stato eletto deputato nella XVIII legislatura per il Movimento 5 Stelle (M5S) nella circoscrizione Puglia nel 2018, rimanendo in carica fino al 2022. Durante il suo mandato, ha presentato diverse proposte di legge e emendamenti, tra cui quelli per la riduzione dell'IVA sui veicoli elettrici per disabili e per la stabilizzazione del personale sanitario​ (Camera)​​ (MoVimento 5 Stelle)​.

Attualmente, Donno è il Coordinatore Regionale del M5S per la Puglia, nominato dal presidente Giuseppe Conte nel giugno 2022. Inoltre, frequenta un corso di laurea in Scienze Politiche​ (MoVimento 5 Stelle)​.