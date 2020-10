Lenny Kravitz, la foto a 56 anni con gli addominali in vista: fan in delirio

Cinquantasei anni, non sentirli, ma soprattutto non dimostrarli. Lenny Kravitz nella nuova copertina di «Men’s Health» sembra avere più addominali che anni. Jeans attillati, cinturone, occhiali da sole, tavola da surf sotto braccio: le fan sono andate in estasi. Moltissimi i commenti su Instagram dove Il sexy re del rock ha condiviso la foto di copertina tra cui Mariah Carey, che ha scritto semplicemente «Lenny», seguito dall’icona di un fuocherello, Helena Christensen («Moooooolto in forma») e anche di sua figlia, che ha semplicemente condiviso un laconico: «Oh, okayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy».

Il cantante ha raccontato come ha vissuto la pandemia: «A Marzo ho lasciato casa mia, a Parigi, per trasferirmi alle Bahamas pensando che sarei rimasto lì per qualche giorno. Poi ha iniziato a circolare il Coronavirus e sono rimasto bloccato sull’isola di Eleuthera, con una borsa da weekend, per cinque mesi e mezzo». Nell’intervista, il cantante ha parlato della figlia come della persona più concreta che conosca e anche del suo rapporto con l’ex moglie e con il nuovo marito di lei. Inoltre, ha svelato di aver trascorso da solo il suo tempo sull’isola, dicendo: «Quando vengo qui faccio sempre questa vita, potrei starci altri cinque mesi, anche cinque anni».

