Le principesse Eugenie e Beatrice arrivano "in soccorso" della Famiglia Reale

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:47

Re Carlo avrebbe organizzato una riunione d'emergenza per affrontare la crisi d'età che ha colpito la famiglia reale. La sua proposta di ridurre il numero di membri attivi all'interno della monarchia, ha creato una carenza di reali che lavorano attivamente, specialmente dopo le dimissioni del principe Harry, di Meghan Markle e del principe Andrea, e non solo. Tolti il principe William e la principessa Kate, è chiaro infatti che la famiglia reale stia invecchiando e la necessità di una presenza più giovane si fa sentire in vista dei programmi dei viaggi nel Commonwealth, tra cui uno in Australia e la partecipazione del re a un incontro dei capi di governo a Samoa. I membri più anziani della famiglia reale potrebbero non essere in grado di affrontare tutti gli impegni all'estero. In risposta, le principesse Beatrice ed Eugenie, sebbene non siano membri ufficiali della famiglia reale a tempo pieno, sarebbero state considerate come una soluzione al problema. Re Carlo vorrebbe infatti coinvolgerle di più. Entrambe hanno costruito vite indipendenti, con carriere in settori diversi e opere di beneficenza. Questo nuovo approccio mirerebbe inoltre a dimostrare un fronte unito nella Royal Family dopo la perdita del principe Harry e Meghan Markle come membri reali attivi. Photo Credits: Kikapress music by Korben



