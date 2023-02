LDA, il figlio di Gigi D'Alessio uscito da Amici: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Debutta a Sanremo un figlio d'arte: LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, è infatti il figlio di Gigi D'Alessio. La canzone che porta al Festival si chiama "Se poi domani", una ballad romantica che prova a indagare il sentimento alla ricerca di una verità su di sé e l'altra persona. La sua avventura nel mondo della musica comincia nel 2021, con la partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi, dove pur non vincendo riesce a farsi conoscere dal grande pubblico ed affrancarsi immediatamente dall'etichetta di "figlio di".

Chi è LDA

Luca D'Alessio nasce a Napoli il 27 marzo 2003 (19 anni). È il figlio di Gigi D'Alessio e della prima moglie Carmela Barbato. Ha scelto di farsi conoscere con lo pseudonimo di LDA, per non godere del facile successo dovuto al nome del padre. Il cantante ha due fratelli più grandi, Claudio e Ilaria, figli anche loro di Carmela Barbato, e un fratellino più piccolo, Andrea, nato dalla relazione del padre con Anna Tatangelo. Recentemente ha avuto un nuovo fratello dopo che Denise Esposito e Gigi D’Alessio hanno dato alla luce il loro primogenito. Nel 2022 arriva la certificazione del Disco di Platino per il singolo "Quello che fa male".