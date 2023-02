Lazza, dal conservatorio di Milano all'album dei record: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Prima partecipazione in assoluto a Sanremo per il rapper Lazza, in gara con il brano "Cenere". Nonostante per lui si tratti di un esordio assoluto all'Ariston, in molti lo vedono come uno dei papabili per il podio: Lazza è infatti reduce da un anno straordinario, in cui il suo album "Sirio" è risultato il più venduto in Italia nel 2022. Una delle sue canzone più popolari è "Panico" (feat. Takagi & Ketra), un pezzo molto apprezzato anche dalle radio che ne hanno favorito la diffusione a un pubblico più ampio di quello dei semplici appassionati di rap.

Chi è Lazza

Lazza, all'anagrafe Jacopo Lazzarini, nasce a Milano il 22 agosto 1994 (29 anni). Da bambino studia pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, prima di dedicarsi al mondo dell'hip hop. Dopo aver pubblicato alcuni "mixtape", nel 2017 esce "Zzala", il suo primo album in cui riesce brillantemente a coniugare sonorità trap e l'uso del pianoforte di ispirazione classica.

Numerose le sue collaborazioni nel mondo del rap italiano, anche in veste di produttore: da Emis Killa a Salmo, da Fabri Fibra a Nitro. Nel 2019 esce il suo secondo album "Re Mida", mentre nel 2022 arriva "Sirio" che fa registrare vendite da record.