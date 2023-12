Lavezzi in ospedale dopo una rissa. «È stato accoltellato». Ma secondo la famiglia è solo caduto

Ricoverato in ospedale dopo una rissa. Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, è stato trasportato all'alba di oggi in una clinica di Punta del Este, in Uruguay, con una frattura della clavicola. Lo riferisce la televisione argentina citando fonti vicine all'argentino, precisando che l'episodio sarebbe occorso nella stessa abitazione di Lavezzi nella elegante località di José Ignacio - uno dei luoghi più esclusivi della costa di Punta del Este - durante una festa.

Lavezzi in ospedale: cosa è successo?

La dinamica è un giallo.