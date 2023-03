Laura Pausini si sposa con Paolo Carta, produttore discografico e suo chitarrista

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta dopo 18 anni di fidanzamento. Sono, infatti, consultabili sul sito del Comune di Roma le pubblicazioni di matrimonio con il suo compagno che è nato ed è residente nella capitale. Lei è residente a Castel Bolognese. Ancora nessun commento da parte della coppia sui social e non si conosce, dunque, la data delle nozze, che dovrebbe comunque essere tra qualche mese. I due hanno avuto una figlia, Paola, nel 2013. Paolo Carta, che l'anno prossimo compirà 60 anni e ne ha 10 in più di lei, ha un matrimonio e tre figli e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012.

Laura Pausini si sposa

Avevano deciso di sposarsi qualche tempo fa, ma poi la pandemia aveva mandato tutto a monte. Ora sembra la volta buona. Le voci indirizzano a giugno, prima della partenza del tour estivo della cantante, forse a Solarolo, il paese romagnola dove è cresciuta.

Downton Abbey, stop ai matrimoni nel castello di Highclere per colpa della Brexit

Paolo Carta chi è

Carta è chitarrista e produttore discografico ed ha collaborato con diversi big della canzone italiana. Ha collaborato anche con artisti stranieri del calibro di Whitney Houston o Lionel Richie, principalmente in contesti televisivi. Dal 2005, oltre a essere compagno, è anche chitarrista della Pausini.

A fine febbraio, per la festa per i suoi trenta anni di carriera, Pausini aveva detto di avere in serbo «moltissime sorprese» per i suoi fan, forse riferendosi anche alle nozze. In quell'occasione era stata a New York, Madrid e Milano per tre live gratuiti in 24 ore: non solo una prova per «fisico, forza e voce» con cui ricordare la vittoria a Sanremo con La Solitudine nel 1993 e i tanti successi ottenuti da un lato e dall'altro Atlantico, ma anche un modo di ricompensare i «sacrifici» dei fan che l'hanno accompagnata in tutto questo tempo. Quello è stato solo il primo appuntamento del suo 2023: a distanza di cinque anni dall'ultimo tour, la cantante tornerà nelle piazze e negli stadi di tutto il mondo con Anteprima in Piazza San Marco a Venezia e Plaza De Espana a Siviglia tra giugno e luglio.