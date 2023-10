Laura Pausini: «Non andrò a Sanremo, mia figlia Paola viene in tour con me. Non mi sento all'altezza della mia carriera»

Laura Pausini non sarà a Sanremo 2024. La cantante, presentando oggi alla stampa il nuovo album di inediti "Anime parallele", ha detto: «Il Festival? Me lo hanno chiesto, ma non penso di andare». Motivi personali, legati alla sua famiglia, al suo essere madre, al suo lavoro. «È il primo anno che faccio il tour con Paola, che tra l'altro fa la quinta elementare e ha pure l'esame. Non è facilissimo nella mente di una madre pensare di staccarla da scuola, mi sento molto in colpa».

Laura Pausini, Sanremo e il tour con la figlia Paola

«Abbiamo deciso che in Europa non viene con noi - ha aggiunto - Quando è possibile torneremo la notte da lei.

«Non mi sento all'altezza della mia carriera»

«Dentro di me non mi sento all'altezza della mia carriera», ha confessato oggi la Pausini alla stampa. Parlando poi di "Anime parallele", album che raccoglie 16 storie con 16 protagonisti diversi, ha spiegato che è nato durante il Covid «quando abbiamo avuto tempo per stare con tutte le domande che abbiamo rimandato». Anche a livello personale, «sono molto più normale della mia carriera e questo contrasto - rivela l'artista che ha appena festeggiato 30 anni in musica - crea un disequilibrio. Mi piace essere semplice e normale ma la mia carriera non lo è e bilanciare le cose è complicato».