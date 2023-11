Laura Pausini a 'Domenica In': «Avevo cantato 'La Solitudine' e tutti mi dicevano 'No, no, no'»

Lunedì 27 Novembre 2023, 09:34

Laura Pausini e la carriera. A 'Domenica In' la cantante racconta a Mara Venier l'incontro che le ha cambiato la vita ed il suo provino: «Allora si facevano dei provini con le varie case discografiche, piano e voce, uno a uno venivano i capi delle Sony, Warner ect... avevo cantato una canzone di Whitney Houston e la 'Solitudine' già anche se non era ancora uscita... tutti mi dicevano 'no, no, no' davanti a me, l'ultimo che è entrato è stata la Warner nella persona di Fabrizio Giannini che ora è il manager di Tiziano Ferro e mentre cantavo ha fatto 'Stop, tu sei la voce del futuro, io voglio firmati adesso', io avevo 17 anni e babbo fa 'Si, si, lo firmiamo subito, non c'è problema...', mio babbo non vedeva l'ora, hai capito? Abbiamo poi preso il treno e sono tornata a casa e mio babbo ha detto a mia mamma 'Osti, ma adesso vedrai tua figlia che fa...!».



