Lapo Elkann, il ritorno dopo una lunga assenza: l'abbraccio con papà Alain è tenerissimo

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, le immagini del ritorno in Italia, dopo una lunga assenza, di Lapo Elkann. L'imprenditore ha incontrato a Milano il papà, lo scrittore, giornalista e conduttore tv Alain Elkann.

I due sono stati a pranzo da Giacomo Bistrot. Poco dopo Lapo ha accompagnato il padre all’aeroporto di Linate. Dove, prima di lasciarsi, però, i due si sono abbandonati a un lungo e tenerissimo abbraccio. Alain (che da quando erano piccolissimi si è sempre occupato in prima persona dei suoi figli: Jaki, Ginevra e Lapo) con Lapo ha da sempre un rapporto aperto, sincero e di grande tenerezza.

