Lapo Elkann dona 450mila euro alle famiglie fragili di Italia, Portogallo e Israele: «La solidarietà un faro da seguire»

Lapo Elkann dona 450 mila euro alle famiglie più fragili in Italia, Portogallo e Israele. La donazione effettuata dal presidente di Fondazione Laps, è a titolo personale e si inserisce nell'ambito della nuova iniziativa internazionale di solidarietà #ourduty che Lapo Elkann ha avviato lo scorso novembre con la fondazione da lui creata nel 2016. Obiettivo è supportare ulteriormente le persone più colpite dall'impatto della pandemia Covid-19. Il denaro verrà impiegato per l'acquisto di generi di prima necessità che saranno messi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, di Cruz Vermelha Portuguesa e di Banco Alimentar in Portogallo e di Latet in Israele.

APPROFONDIMENTI WASHINGTON Ragazzo rifiuta 8 milioni di dollari per il suo sito web sul Covid:... L'ATTIVISTA SVEDESE Covid-19, Greta Thunberg dona 100mila dollari all'Unicef per la... LATINA L'emergenza Coronavirus non ferma la solidarietà, nuovo... SOLIDARIETA' Coronavirus, da Madonna un milione di dollari alla Fondazione Bill... VOLONTARIATO Covid-19, A Otricoli e Poggioassociazioni unite per... NEWS Vodafone, 500 mila euro ​per combattere il coronavirus

Per molti questo Natale sarà molto Triste. Sogno che l’Amore sia la Guida per TUTTI verso giorni migliori. Ho donato 450 mila € per acquistare beni di prima necessità in 🇮🇹, 🇵🇹 e 🇮🇱. Prendiamoci per Mano ✋ NESSUNO deve rimanere Indietro #èilnostrodovere. Auguri 🎄 #24dicembre pic.twitter.com/sJFvFgDYK6 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 24, 2020

«Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano. Con il mio gesto - afferma Lapo Elkann - voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili. Donare - anche solo un sorriso - è uno dei gesti più belli che esistono nella vita e la solidarietà è un faro da seguire». La raccolta fondi #ourduty - avviata in Portogallo, Israele e Italia e che terminerà il prossimo 6 gennaio 2021 - ha ricevuto l'apprezzamento di prestigiose istituzioni internazionali. Inoltre grazie alla collaborazione della Fifa , Fondazione Laps (Libera accademia progetti sperimentali) sta studiando analoghe iniziative di solidarietà da avviare nelle prossime settimane insieme con le federazioni calcistiche di Brasile, Fiji e Bangladesh.

Niente assistenza notturna, la famiglia di Andrea apre alla raccolta di fondi

Lo scorso aprile con #NeverGiveUp, la prima raccolta fondi legata all'emergenza Covid promossa da Fondazione LAPS, sono stati raccolti in Portogallo, Italia e Spagna oltre 1 milione di euro e diverse centinaia di tonnellate di cibo. A novembre, consapevole dell'enorme responsabilità individuale e collettiva che il contesto richiede, Fondazione Laps è tornata a organizzare una nuova campagna di solidarietà internazionale - #ourDuty - lanciata in occasione della partita Portogallo-Francia, giocata a Lisbona, e che conta sul sostegno della Fifa e delle federazioni calcistiche di Italia, Portogallo e Israele. In Italia per donare basta collegarsi al sito fondazionelaps.org e accedere alla piattaforma offerta da Tinaba o, per i clienti Tim, inviare un sms oppure chiamare da rete fissa il numero 45506. I fondi raccolti in Italia da questa campagna sono destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle famiglie più fragili beni di prima necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA