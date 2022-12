Lady Gaga, condannato a 21 anni l'uomo che rubò i due cani della popstar e sparò al dogsitter

Sparò al dog sitter di Lady Gaga e rubò due dei tre cani della cantante. Oggi l'uomo è stato condannato a 21 anni di carcere per tentato omicidio, una pena che ha patteggiato.

La sparatoria e il rapimento dei cani

L'episodio risale al 24 febbraio 2021: Ryan Fischer stava portando a spasso i tre bulldog francesi vicino a Sunset Boulevard quando è stato bloccato da due assalitori, tra cui James Howard Jackson, 20 anni. Jackson era armato e nella colluttazione con la vittima era partito un colpo di pistola. Fischer venne colpito al petto in una strada di Hollywood mentre portava a spasso i Bulldog francesi della star, Koji, Gustav e Miss Asia. Solo Miss Asia riuscì a fuggire, mentre gli altri due cani furono portati via dai malviventi. Secondo le autorità, la banda non era al corrente che i cani fossero di proprietà della cantante, ma li avevano rubati per il loro valore: possono arrivare a costare diverse migliaia di dollari.