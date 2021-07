Domenica 25 Luglio 2021, 08:14

Pace fatta tra gli inglesi e l'Italia dopo la sconfitta agli Europei sul prato di Wembley? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno sul fronte glamour. A siglarla, idealmente, è stata Kitty Spencer, la bellissima nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles, che ha sposato il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano a Frascati, la perla dei Castelli Romani alle porte di Roma, nella cornice spettacolare di Villa Aldobrandini, dimora secolare dei papi, icona del Rinascimento italiano, voluta dal cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del Papa Clemente VIII e oggi set di memorabili film da Oscar e serie televisive da ascolti record. Una festa andata in scena ieri per un matrimonio da favola con una location speciale rimasta top secret fino all'ultimo, svelata solo poche ore prima a suon di indiscrezioni. Una scenografia mozzafiato per Kitty Spencer, trent'anni, bionda, global ambassador di Dolce & Gabbana, e il top manager di 31 anni più grande di lei. I fuochi d'artificio sono scattati poco dopo le 23 offrendo uno spettacolo pirotecnico per i 170 invitati.

LE STAR

Tanti amici inglesi e americani, qualche celebrità internazionale come Andrea Bocelli, i suoi stilisti come Domenico Dolce e Stefano Gabbana. I rumors hanno dato fino all'ultimo l'arrivo di Elton John e la coppia reale di cugini William e Kate (non confermati). Presenti anche la cantautrice e attrice inglese Pixie Lott e Emma Thynn, Marchesa di Bath, modella e mondana britannica. Degno coronamento di un gala di festeggiamenti iniziato dalle 18. L'elegante architettura della Villa, in serata, si è tinta di luci d'autore, in una coreografia di rosso e dorato abbinata ai giochi d'acqua che hanno danzato nel famoso, leggendario, Teatro delle Acque, gioiello di estro rinascimentale con il suo ninfeo a emiciclo. È qui che sono stati allestiti i tavoli per la cena di gala. Tanti gli amici degli sposi presenti a Frascati per un evento che ha dato il senso della ripartenza dopo il Covid: non a caso la cerimonia si doveva svolgere in questa stessa location già lo scorso anno, travolto poi dalla crisi della pandemia.

Una villa che è stata al centro di lunghi e accurati preparativi per ospitare le nozze dell'anno, con un allestimento partito già un paio di settimane fa. La sfilata degli ospiti è rimasta blindata, però. Con un pizzico di delusione per alcuni residenti che hanno atteso per ore di vedere qualche vip. Il corteo dei van dai vetri rigorosamente oscurati è cominciato ad arrivare nel cuore dei Castelli Romani dopo le 17:30: tutti partiti dal centro storico di Roma dove gli invitati erano ospitati tra Palazzo Colonna e altri famosi hotel di lusso, dall'Eden al De Russie. Si sono spalancati i cancelli di Villa Aldobrandini, il viale di ingresso che sale lungo il pendio della collina è incorniciato dai filari di lecci tagliati con cura a formare un arco. Lo sterrato è stato completamente rifatto per l'occasione. Il colpo d'occhio è magico. Le forze dell'ordine hanno predisposto un importante servizio di ordine pubblico. Per gli arrivati, aperitivo di benvenuto sulla terrazza panoramica con affaccio su Roma, e la cerimonia alle ore 19.

MENU E VINI

Poi, il gala si è acceso nel Teatro delle Acque. Lady Kitty Spencer è arrivata presto a Villa Aldobrandini per prepararsi. Vestito da sposa griffato ovviamente Dolce & Gabbana. Qualche indiscrezione sul menù? Il presidente del Consorzio dei vini di Frascati Felice Gasperini si è augurato fino all'ultimo che sulla tavola della nipote di Lady Diana si brindasse con un Frascati doc. Ma sembrerebbe che le scelte gourmet abbiano dato la precedenza ad una cucina molto made in England. Lo staff organizzativo della cerimonia arriva in larga parte d'oltremanica (mentre il personale della security è italiano). Insomma, il tentativo di portare vini locali dei Castelli Romani sulla tavola di Kitty Spencer non ha avuto un esito positivo. Ma la Villa Aldobrandini ha regalato la sua grande bellezza agli sposi.