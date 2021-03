14 Marzo 2021

La principessa Charlotte ha dedicato oggi - nel giorno in cui si festeggia la Festa della mamma nel Regno Unito - una lettera molto toccante a sua nonna, Lady Diana, che lei non ha potuto conoscere, scrivendo tra l’altro che a suo figlio William “manca ancora molto”.

William aveva soltanto 15 anni quando Diana morì tragicamente, come sappiamo, in un fatale incidente d’auto a Parigi, il 31 agosto del 1997, sotto il Ponte dell’Alma a Parigi. Ma il duca e sua moglie, la duchessa di Cambridge Kate, hanno voluto dimostrare che Diana Spencer è ancora nei loro pensieri, pubblicando le cartoline commemorative preparate dai loro figli, i principi George, 7 anni, Charlotte, 5, e Louis, 2. I disegni e le scritte sono state postate sull’account ufficiale Kensington Royal, come di consueto nel giorno dedicato alla festa della mamma.

Quest’anno, Charlotte ha scritto: «Cara nonna Diana, ti penso nel giorno della Festa della Mamma. Ti amo molto. Manchi molto a papà. Con molto amore, Charlotte xxxxxxxxx.» Il biglietto dell’ultimogenito, Louis, che non sa ancora scrivere, consisteva invece in un grande cuore disegnato, con alcuni adesivi raffiguranti animali. Anche George ha voluto mostrare il suo affetto per la “principessa triste”: «Cara Nonna Diana, felice festa della mamma. Ti amo moltissimo e ti penso sempre, tanto amore da George xxxxx.»

Kensington Royal ha postato le immagini specificando come la festa della mamma sarà “diversa ancora una volta” quest’anno, ricordando che molte persone si aspettano, in un futuro non troppo lontano, il momento in cui potranno tornare ad abbracciare la propria madre, in questi mesi ancora segnati dalla pandemia. «Ma per coloro che hanno vissuto l’esperienza di un lutto, questa è una data particolarmente impegnativa. Ogni, anno, nel giorno della Festa della mamma, George, Charlotte e Louis preparano dei biglietti per ricordare la loro nonna Diana, per William».

Molti Paesi celebrano in giorni diversi il giorno dedicato alla mamma: nel Regno Unito è oggi, 14 marzo. In molti stati europei, tra cui l’Italia, la ricorrenza cade la seconda settimana di maggio, così come negli Usa, in Giappone e in Australia. Nei Paesi balcanici si festeggia invece l’8 marzo, mentre i paesi arabi hanno scelto il giorno dell’equinozio di primavera, il 20 marzo.