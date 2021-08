Incidente di Diana, cosa successe alla Regina poche ore dopo la tragica notizia

Martedì 10 Agosto 2021, 13:41

Quando Lady Diana perse la vita a soli 36 anni a Parigi, per alcuni giorni tutto il mondo si fermò rapito da uno straziante dolore: La Regina Elisabetta ci mise un po’ per decidere di mostrarsi alla nazione per tenere un discorso in sua memoria. Si trovava a Balmoral quando venne raggiunta dalla notizia del tragico incidente della oramai ex moglie del primogenito Carlo: la prima reazione fu quella di proteggere la Famiglia Reale dal clamore mediatico trincerandosi nei propri palazzi. Reazione questa che i sudditi del Regno Unito non le perdonarono per molto molto tempo e che videro come una grave mancanza di rispetto. Un documentario su Channel 4 rivela come Elisabetta II si salvò dopo aver commesso il suo più grande errore: fu grazie al Primo Ministro Tony Blair se è ancora amata oggi. Ecco il motivo (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> FUNERALI DI LADY DIANA, IL BRUTTO GESTO DI CAMILLA CHE MANDÒ SU TUTTE LE FURIE LA REGINA