Lady Diana, le ultime parole prima di morire nel tunnel di Parigi: «Oh mio Dio, che è successo?»

Un capo dei vigili del fuoco ha ricordato il momento in cui la principessa Diana ha chiesto "Oh mio dio, cosa è successo" all'indomani del suo mortale incidente automobilistico a Parigi. Il sergente Xavier Gourmelon si precipitò al tunnel di Alma con squadre di vigili del fuoco e ambulanze nelle prime ore del 31 agosto 1997.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Harry escluso dalle foto per il compleanno di William: la... PERSONE Omaggio di William e Harry a Diana, la mossa segreta di Kate per...

Harry escluso dalle foto per il compleanno di William: la punizione del principe Carlo dietro lo sgarbo al figlio

«Ha parlato in inglese»

Ha detto al Daily Mail che sapeva che era successo qualcosa di estremamente grave poiché un team medico completo era già stato ordinato sulla scena dell'orrore incidente. Gourmelon ha detto di aver poi visto la fedele guardia del corpo di Diana - Trevor Rees-Jones - che sembrava "molto agitata" e aveva chiaramente bisogno di aiuto medico. Il sergente ha anche notato un dottore accovacciato tra i rottami della Mercedes con un'altra vittima, che si è rivelata essere Diana che "si muoveva e parlava". La squadra di Gourmelon ha rimosso l'allora fidanzato di Diana, Dodi, dal relitto e ha cercato di rianimarlo. "Una volta uscito, sono rimasto con la passeggera", ha rivelato. "Ha parlato in inglese e ha detto: 'Oh mio Dio, cosa è successo?' Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano". Diana è stata poi dotata di collare cervicale, maschera respiratoria e coperta da una coperta isotermica metallica. Si diceva che il suo respiro fosse normale.

Diana era sul pavimento

Gourmelon in seguito aiutò a spostare Diana in un'ambulanza, all'epoca ignara di chi fosse la famosa paziente.

Poi un capitano sul posto gli ha fatto sapere che la vittima dell'incidente era una delle donne più famose al mondo. "Mi dice chi è e poi, sì, la riconosco, ma sul momento non l'ho fatto", ha rivelato Gourmelon. Il famigerato incidente stradale è avvenuto pochi minuti dopo che Diana, Dodi, Trevor Rees-Jones e Henri Paul hanno lasciato il Ritz nella capitale francese poco dopo la mezzanotte. Secondo un testimone oculare, l'autista Paul ha detto ai paparazzi in attesa "non cercate di seguirci... non ci prenderete". Vengono poi seguiti dai fotografi fino all'incrocio con Rue de Rivoli, dove la Mercedes svolta a destra in Place de la Concorde. Prosegue lungo l'argine della Senna verso il Pont de l'Alma. Vicino all'ingresso del sottopassaggio la Mercedes da due tonnellate lancia un'occhiata a una Fiat Uno bianca. Quindi gira e si ferma rivolta nella direzione opposta dopo aver colpito un pilastro nel tunnel a circa 65mph. L'impatto uccide Dodi e Paul mentre Rees-Jones e Diana rimangono gravemente feriti. Nello stesso momento un medico fuori servizio entra nel tunnel dall'altra direzione a bordo della sua Peugeot.

"Ho notato del fumo nel tunnel e ho guidato sempre più lentamente e poi ho visto [la Mercedes]", ha detto Frederic Mailliez al Mail. "All'interno della Mercedes due [vittime] erano già apparentemente morte e due sono state gravemente ferite ma ancora vive". Poi è andato alla sua auto per raccogliere l'attrezzatura medica che aveva e ha chiamato i servizi di emergenza. "Poi sono tornato all'interno della Mercedes e ho cercato di dare assistenza alla giovane", ha aggiunto. "Era seduta sul pavimento nella parte posteriore... era una donna bellissima e non aveva ferite [gravi] al viso". Ha poi detto a Diana in inglese che era un medico e che stava arrivando un'ambulanza. In precedenza è stato riferito che un medico "ha provato di tutto" per farle battere nuovamente il cuore dopo il suo arrivo in ospedale. MonSef Dahman era in servizio all'ospedale Pitié-Salpêtrière quando la principessa è stata portata d'urgenza lì dalla scena dell'incidente.