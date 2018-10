Il ladro ricercato dalla polizia è il sosia di Ross di Friends: la risposta dell'attore è esilarante

La somiglianza, dobbiamo ammetterlo, è impressionante,. La polizia britannica ha lanciato un appello per la ricerca di un presunto ladro che assomiglia all'attore di Friends David Schwimmer. Gli agenti di Blackpool hanno postato su Facebook un messaggio in cui si chiedeva ai possibili testimoni di aiutare a identificare un sospetto che fuggiva da un ristorante con una scatola piena di lattine. Lo scrive il Telegraph.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR