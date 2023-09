Ladri svaligiano casa per l'ottava volta, i proprietari erano usciti per andare a cena

Marito e moglie escono per cena. Al loro rientro trovano la casa a soqquadro. È accaduto sabato scorso in via Buozzi a Peraga, frazione del comune di Vigonza in provincia di Padova, precisamente alle 20.55.

I ladri, infatti, sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza installata dai proprietari e le immagini li immortalano mentre si aggirano all'esterno della casa per studiare la via di entrata più semplice e veloce.

Ladri svaligiano casa mentre la proprietaria è fuori, lei assiste al furto in diretta sulle telecamere e posta le immagini sui social

Uno dei banditi indossava una tuta, un cappellino da baseball ed un fazzoletto allacciato a mo' di bavaglio sulla bocca.

Alla fine hanno deciso di arrampicarsi fino al terrazzo del primo piano, scassinando una finestra. Fino al rientro dei proprietari, avvenuto verso le 23, i malviventi hanno avuto tutto il tempo per fare il loro lavoro con calma, rovistando ovunque e passando al setaccio ogni stanza.

Hanno aperto e frugato dappertutto, svuotando cassetti e armadi e gettando tutto all'aria. Abiti gettati alla rinfusa. Sono state notate perfino impronte di scarpe sul letto: i ladri ci hanno camminato sopra per spostarsi da una parte all'altra della stanza per rovistare nei comodini. Sono davvero impressionanti le immagini della casa: sembra sia passata una tromba d'aria. I ladri hanno rubato un bracciale, una catenina, un paio di orecchini e due fedi nuziali in oro.

La denuncia

«I miei genitori erano usciti di casa verso le 19 per trascorrere qualche ora fuori in compagnia - racconta S.M., la figlia - al loro rientro si sono trovati con la casa devastata. Tutto scaraventato per terra: vestiti, abiti, scarpe, suppellettili. Hanno guardato anche in bagno, dentro alle confezioni dei prodotti per l'igiene personale, i profumi. Non si è salvato nulla». Non è la prima volta che la casa viene presa di mira: sono già stati derubati almeno 8 volte. L'anno scorso, a giugno, c'era stato un tentativo di intrusione. «Sono molto arrabbiata e anche preoccupata. Per rafforzare la sicurezza, mio padre oltre all'antifurto, ha fatto mettere dei chiavistelli a pavimento su tutti i portoni e poi abbiamo installato un sistema di videosorveglianza. Eppure sono entrati».