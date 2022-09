La sirenetta, Halle Bailey dalla D23 di Los Angeles: «Mi sono divertita molto sul set in Sardegna»

Venerdì 23 Settembre 2022, 14:30

Il regista de La Sirenetta Rob Marshall si è preso una pausa dalla post-produzione per condividere maggiori dettagli sulla versione live action dell’amata storia. Ha eseguito la sequenza di “Parte del tuo mondo” per i fan presenti nella Hall D23 e ha invitato sul palco la stessa Ariel, Halle Bailey, che ha condiviso la sua emozione per il nuovo ruolo. Marshall ha concluso presentando il primo trailer. Con i brani più amati dai fan e quattro nuove canzoni scritte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, il film è interpretato anche da Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula e Javier Bardem in quello di Tritone. La Sirenetta arriverà il 24 maggio 2023 nelle sale italiane. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Jon Landau, Zoe Saldana e Sigourney Weaver per Avatar: La Via dell’Acqua: «Famiglia e rifugiati temi centrali del ritorno al cinema»