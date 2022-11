L'affronto di Re Carlo ai Sussex: Harry furioso per la nuova decisione presa?

Mercoledì 16 Novembre 2022, 15:10

Re Carlo III ha cominciato la sua piccola rivoluzione nella Famiglia Reale Inglese, e lo ha fatto partendo dai titoli reali e da diritti e doveri di tutti i membri della dinastia. A tal proposito, il sovrano ha formalmente nominato Consiglieri di Stato sua moglie Camilla, sua sorella Anne, il principe William, la principessa Beatrice e suo fratello il principe Edoardo. Il ruolo prevede che, in assenza di Carlo (per viaggi o malattia), i consiglieri assumano il suo posto e le sue funzioni. Anche se di fatto il principe Andrea (protagonista dello scandalo Epstein) e il principe Harry non sono stati rimossi dall'incarico, finiscono in fondo alla lista e le probabilità di essere chiamati a ricoprire il ruolo sono pressoché nulle. L'esperta reale Angela Levin è convita che questa decisione sarà letta da Harry come un affronto che potrebbe mandarlo su tutte le furie, a poche settimane dall'uscita della sua biografia "Spare". Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

