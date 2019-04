Kyra Kole arrestata. Da Ciao Darwin all'accusa di sfruttamento della prostituzione in un centro massaggi

Da Ciao Darwin, il successo televisivo e i calendari sexy, alla prostituzione in un centro massaggi: Kyra Kole, dj e soubrette ungherese di 29 anni, è stata arrestata oggi dai carabinieri della compagnia di Seregno, provincia di Monza e Brianza, e sottoposta a fermo di indiziato delitto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Secondo gli inquirenti, Kyra Kole sarebbe sospettata di aver avviato un giro di prostituzione all'interno di un centro massaggi proprio in Brianza, con un guadagno di circa 70mila euro l'anno: la sexy soubrette è nota per la sua collaborazione con i Gemelli Diversi, per i calendari sexy e per la sua partecipazione al programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis.



