Kylie Jenner, 7 curiosità sulla famosa miliardaria: il video

Lunedì 5 Luglio 2021, 16:42

A soli 23 anni è la più giovane miliardaria al mondo. Kylie Jenner, figlia minore della famosa famiglia, è un’imprenditrice e personaggio televisivo da record. Negli ultimi tre anni ha guadagnato oltre 900 milioni di dollari grazie alla Kylie Cosmetics, società di cosmetici e prodotti di bellezza che ha fondato nel 2014 e che sta trasformando in un brand vegano. In questo video scopriamo sette curiosità su di lei: dalla passione per il cioccolato, passando per l’esperienza come cheerleader, fino a quella come scrittrice di romanzi per ragazzi.