Koulibaly, nave da Napoli con due ambulanze e medicine per il suo Senegal

Che Kalidou Koulibaly avesse un cuore grande, lo hanno capito da tempo a Napoli ma non solo. Le immagini del difensore azzurro mentre aiuta i suoi connazionali in difficoltà ai semafori della città, offrendogli giubbotti per ripararsi dal freddo e altri aiuti erano diventate virali nei mesi scorsi. Non per sua volontà, perché questi gesti ha preferito lasciarli sempre lontani dall'attenzione mediatica. Ma ora si aggiunge un altro capitolo a questa bellissima saga: ieri Koulibaly, che ha compiuto 30 anni domenica, il regalo se l'è fatto da solo. O meglio, l'ha fatto al suo Paese. Festeggiando con un altro gesto di solidarietà.

Domenica ha pagato a spese sue e fatto partire da Napoli una nave per il Senegal piena di materiale sanitario, medicinali, cibo e soprattutto due ambulanze, lettighe, camici e migliaia di mascherine. Negli ultimi giorni Koulibaly si trova in Africa dove sta partecipando ad attività di volontariato per i bambini meno fortunati. Per il suo Senegal, questo e altro.