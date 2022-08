Kledi Kadiu, il video per il figlio malato che compie un anno: «Auguri piccolo Samurai»

Auguri piccolo Samurai. Il messaggio di amore e di auguri del ballerino Kledi Kadiu per il primo compleanno del figlio Gabriel, affetto da meningoencefalite. In occasione del giorno speciale il coreografo ha pubblicato un video commovente con i migliori scatti del piccolo durante il suo primo anno, mostrandolo per la prima volta sui social.

Il video di auguri

Il video commovente pubblicato da Kledi mostra i momenti più belli del primo anno di vita di Gabriel con la colonna sonora "Gabriel" di Enula. «Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole. Sei la nostra meraviglia. Felice compleanno piccolo grande Samurai» scrive il papà sul post. Tra i commenti anche gli auguri di tanti colleghi Veronica Peparini, Andreas Muller, Fiorella Mannoia e Marcello Sacchetta (che tra poco diventerà papà per la prima volta).

La malattia di Gabriel

Gabriel è il secondo figlio di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari. Il piccolo è nato un anno fa, ma subito dopo il parto ha avuto una forte febbre ed ha trascorso il suo primo mese di vita in terapia intensiva all'ospedale. Il papà ha svelato il motivo solo a marzo, spiegando che il bambino soffre di Meningoencefalite, una malattia infiammatoria che colpisce il cervello. «Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo. Abbiamo intrapreso fin da subito un percorso di riabilitazione precoce che ci ha permesso di capire fino in fondo come aiutare nostro figlio al meglio attraverso il gioco e la stimolazione finalizzata» aveva spiegato Kledi Kadiu.