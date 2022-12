Kirstie Alley, morta l'attrice star di Senti chi parla e Cheers: aveva 71 anni

Kirstie Alley, l'attrice due volte vincitrice dell'Emmy famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom 'Cheers', è morta all'età di 71 anni. Alley è morta dopo una breve battaglia contro il tumore. «Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente», affermano i figli su Instagram.

Morta Kirstie Alley, la battaglia contro il tumore

«Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un'icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna», aggiungono. Kirstie Alley era nata a Wichita, Kansas, nel 1951 e si era trasferita nel 1980 a Los Angeles, dove lavorava come interior designer. La sua carriera cinematografica era iniziata nel 1982 con 'Stark Trek IÌ, seguito poi da 'Blind Date' e nel 1985 dalla miniserie 'North and South'. Nel 1991 conquistò il suo primo Emmy per il ruolo in 'Cheers'.

Il secondo arrivò invece nel 1994 con 'David's Mother', in cui interpretava il ruolo della madre di un teenager autistico. La notizia della sua morte rimbalza sui social e molti la ricordano. Lo fa John Travolta, che con Alley è stato protagonista di 'Senti chi parlà: « Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai auto». «Kristie, riposa in pace», twitta Valerie Bertinelli.