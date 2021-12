Lunedì 13 Dicembre 2021, 16:34

La figlia di otto anni di Kim Kardashian, North West, ha ricevuto un rimprovero domenica scorsa dopo aver fatto un tour dal vivo della loro casa senza permesso. Il tutto è andato su TikTok.

La Kardashian aveva aperto un account TikTok poco più di due settimane fa e in quel breve tempo la star del reality e la maggiore dei suoi quattro figli, hanno raccolto più di 2,1 milioni di follower che continuano ad aumentare. Negli ultimi anni, la popolarità dell'attrice e influencer è cresciuta attraverso i social media, attirando decine di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram.

A partire dal 2016 risulta essere una delle prime dieci celebrità più seguite su Instagram. Ha poi realizzato una serie di prodotti legati al suo nome tra cui, nel 2014, un gioco per cellulare, “Kim Kardashian: Hollywood”, una linea di abbigliamento e di prodotti di bellezza e nel 2015 un libro fotografico. Anche la sua relazione con il rapper Kanye West ha ricevuto una significativa copertura mediatica; la coppia si è sposata nel 2014 a Firenze.

La rivista Time, nel 2015, l’ha inclusa nella lista delle cento persone più influenti del mondo, mentre Vogue l’ha descritta nel 2016 come «fenomeno della cultura pop». È stata altresì definita un «esempio lampante di essere famosa per essere famosa». Con un guadagno totale superiore ai 53 milioni di dollari è stata il personaggio di un reality più pagato del 2015. Il suo patrimonio ammonta a 900 milioni di dollari.

La casa da sogno su TikTok

Ma torniamo ai fatti di domenica: Kim è rimasta scioccata quando ha scoperto che North aveva avuto accesso all’app per la creazione di video per offrire ai fan un tour della loro lussuosa casa nel sud della California prima di mostrare Kim a letto. Il primo posto in cui la ragazzina si aggira nella clip sembra essere la sua camera da letto, che presenta un arredamento tutto rosa in netto contrasto con il tema minimalista del resto della casa. Mostra un ornamento descritto come una “cosa di pan di zenzero” prima di balzare fuori per vedere un’altra stanza.

Mentre racconta la sua passeggiata e chiacchiera con altri bambini a casa, compresi i suoi fratelli e la sorella, North annuncia «andiamo di sotto, abbiamo affittato questa cosa di Sing», in riferimento a decorazioni tutti legate al nuovo sequel animato Sing2.

Mentre North scende le scale, chiede ai suoi compagni di gioco di “dire di sì” se vogliono che mostri le decorazioni di Sing 2 che sono state allestite al piano inferiore e nel cortile della loro villa. E fanno anche un conto alla rovescia, “3, 2 e 1”, prima di svelare l’inizio dell’arredo dedicato a Sing.

I ragazzi poi, a turno, mettono in mostra i vari ritagli e i personaggi ingranditi del film, commedia musicale che è stata presentata in anteprima a Los Angeles lo stesso giorno del TikTok e che uscirà nei cinema di tutto il Paese il 22 dicembre.

«Quindi abbiamo ancora alcune cose di Sing 2», dice, prima che un ragazzino si avvicini alla telecamera e dichiari: «North è in diretta». Dopo il tour della casa, North ha registrato una breve clip di 11 secondi in cui ha confessato a sua madre di andare in diretta su TikTok.

«Mamma, sono live», dice a sua madre con risate maliziose mentre cammina con la telecamera in una camera da letto, apparentemente della Kardashian che le ha risposto immediatamente: «No, ferma tutto, sai che non ti è permesso». Avendo capito di aver superato il limite, North ha risposto: «Okay ciao» e ha chiuso il feed dal vivo, ma non prima che si senta Kim dire: «Sta davvero andando in diretta?» a una voce femminile sconosciuta che risponde: «Non lo so».



Quando è stato condiviso sulla pagina delle notizie di Kardashian, la clip sottolineava: «North si mette nei guai per essere andata in diretta. North è andata in diretta su Tiktok e Kim non ne era a conoscenza. Spero che a Kim non dispiaccia perché non l’ho mai vista più sincera di così! Sento che stiamo vedendo i Kardashian da una nuova lente e penso questo incidente che avrà solo un impatto positivo su di loro. Purché North non sveli alcun segreto di famiglia».