Kim Kardashian divorzia da Kanye West, il mantenimento da favola: lui dovrà darle 200 mila dollari al mese

Kim Kardashian ha ufficialmente divorziato da Kanye West. Il rapper ha accettato di pagarle 200 mila dolllari al mese per il mantenimento dei figli, come mostrano i documenti del tribunale. Secondo i documenti di transazione depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, Kanye inizierà a pagare la Kardashian a partire dal mese prossimo per i loro quattro figli, tutti sotto i 10 anni. L'accordo è stato segnalato per la prima volta da TMZ.

Kanye West, foto porno dell’ex moglie Kim Kardashian ai dipendenti per intimidire lo staff: Adidas straccia il contratto

L'accordo di divorzio

I due condivideranno l'affidamento congiunto e lui sarà comunque responsabile della copertura della metà delle loro tasse scolastiche private, delle spese universitarie e delle spese mediche e dentistiche, secondo i documenti.

Il divorzio è stato finalizzato nove mesi dopo che Kim Kardashian ha chiesto di tornare legalmente single. Inizialmente West aveva impugnato la richiesta, poi invece aveva fatto marcia indietro affermando di aver chiesto al suo team legale di accelerare lo scioglimento del matrimonio in modo da dedicarsi completante ai figli.

Kim Kardashian è stata a lungo unita a Kanye West: fidanzati dal 2012, si sono sposati il 24 maggio 2014 a Forte di Belvedere, Firenze. Il loro matrimonio è durato sei anni e mezzo. La crisi è arrivata nel 2020, quando West annunciò la sua candidatura alla presidenza Usa. Nel 2021 è arrivata la richiesta di divorzio da parte dell'imprenditrice e reality star.