Kim Kardashian e Kanye West, divorzio: a lei la custodia dei quattro figli

Kim Kardashian divorzia da Kanye West, mettendo così fine alla favola di 'Kimye', così come sono conosciuti. Dopo quasi sette anni di matrimonio, una delle coppie più celebri al mondo decide di intraprendere strade separate ma di farlo in modo 'amichevole'. Kim, secondo quanto riportato da Tmz, ha chiesto la custodia legale e fisica dei quattro figli, e Kanye si è detto d'accordo sostenendo che c'è un'intesa per crescere insieme i ragazzi. Prima di sposarsi in Italia il 24 maggio del 2014, Kim e Kanye avevano firmato un accordo prematrimoniale e, al momento, nessuno dei due intende contestarlo.

APPROFONDIMENTI MODA Per San Valentino Kim Kardashian vede rosso L'ADDIO Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi...

Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi anti-aborto e del lockdown

I rapporti fra i due sono divenuti tesi negli ultimi mesi, e la coppia vive separata già da tempo, con il rapper che trascorre la maggior parte del suo tempo in Wyoming e Kim a Calabasas, vicino Los Angeles. La candidatura di Kanye West alla Casa Bianca ha complicato ulteriormente la loro relazione. E dai social è emerso chiaramente, con Kanye che a un certo punto ha definito Kris Jenner, la madre di Kim, come 'Kris Jong-Un', in riferimento al leader nordcoreano. Un episodio che a Kim non è andato giù: la star del piccolo schermo era pronta a chiedere immediatamente il divorzio ma poi è stata frenata da un serio episodio di bipolarità di Kanye.

Kim Kardashian and Kanye West File for Divorce https://t.co/77gKur5f3N — Variety (@Variety) February 19, 2021

Non ci sarebbero tradimenti o amanti nel divorzio: i motivi dell'addio affondano le radici nei differenti stili di vita e nelle diverse visioni politiche. Kanye è stato a lungo un sostenitore di Donald Trump prima di decidere a sua volta di candidarsi. Kim non ha mai fatto trapelare il suo orientamento politico in modo chiaro ma ha usato la sua posizione di star per spingere sulla Casa Bianca di Trump per una riforma della giustizia. Kim e Kanye si sono incontrati agli inizi del 2000 e il rapper ha esordito su 'Keeping up with the Kardashians' nel 2010, visitando Kim nel negozio Dash di proprietà della sorella Kourtney. Nel 2012 si sono fidanzati e nel 2014 sposati, dopo la nascita del primo figlio nel 2013. La coppia ha quattro figli, North, Chicago, Rsalm e Saint. Per Kim il divorzio da Kanye è il terzo: è stata infatti in precedenza sposata con il produttore musicale Damon Thomas prima e con Kris Humphries poi, con il quale il matrimonio era durato solo 72 giorni​.

Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA