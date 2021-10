Kieron Dyer, l'ex centrocampista inglese verrà sottoposto a trapianto di fegato

Domenica 31 Ottobre 2021, 16:54

L'ex star di Inghilterra, Newcastle e West Ham United, Kieron Dyer, ha rivelato di aver bisogno di un trapianto di fegato dopo che gli è stata diagnosticata una colangite sclerosante, una malattia epatica rara a progressione lenta. L'ex nazionale inglese, manager dell'Ipswich Town Under 23, è stato portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a una serie di accertamenti, dopo che ha avuto un collasso durante le riprese di Celebrity SAS: Who Dares Wins.

APPROFONDIMENTI TRAGUARDI Presidente Società di Chirurgia: il primo trapianto di... STATI UNITI Trapiantato rene di un maiale sull'uomo, successo per lo... PADOVA Padova, Lorenzo muore a 16 anni dopo il quarto trapianto di...

Dyer si è sentito male mentre partecipava al programma di Channel 4, in cui le celebrità prendono parte come in un reality e si devono sottoporre a prove molto impegnative. A causa dell'infortunio l'ex centrocampista è stato costretto a ritirarsi dallo spettacolo. E subito dopo è stata rilasciata una dichiarazione dalla società calcistica che ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. «Il club può confermare che al manager della città U23 Kieron Dyer è stata diagnosticata una colangite sclerosante primitiva - hanno dichiarato - Kieron ha provato a curare i suoi problemi al fegato negli ultimi due anni, ma ora è necessario un trapianto».

Dichiarazioni confermate dallo stesso Dyer che ha voluto ringraziare il suo datore di lavoro e ha affermato, comunque, di essere ottimista sulla buona riuscita dell'intervento chirurgico. «Purtroppo, mi è stata diagnosticata una brutta situazione al fegato da un paio di anni - ha raccontato l'ex star del calcio inglese -, che mi avrebbe portato un giorno ad aver bisogno di un trapianto. Nel corso della prossima settimana, i risultati dei test confermeranno quando avrò bisogno di eseguire l'intervento».

Un altro incidente legato alla salute è accaduto a Sergio Aguero, asso del Barcellona, che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver avuto «difficoltà a respirare» in campo durante la partita con l'Alaves. L'attaccante argentino è caduto per terra quattro minuti prima dell'intervallo al Camp Nou. Ma si è rimesso in piedi ed è uscito faticosamente dal campo per essere sostituito da Philippe Coutinho. E' stato portato in ospedale per accertamenti.