Kevin Spacey scoppia in lacrime e confessa in diretta il pignoramento della sua casa: «Non so dove vivrò adesso»

Ha cercato di trattenersi, ma ha vinto l'emozione di raccontarsi a cuore aperto. Kevin Spacey è scoppiato in lacrime durante l’intervista con Piers Morgan, disponibile su Youtube nel canale “Piers Morgan Uncensored”. Novanta minuti in cui il due volte premio Oscar, alla domanda del giornalista e conduttore su dove vivesse oggi, ha rivelato d’aver perso la sua casa a Baltimora. Dopo un momento di esitazione l’attore ha rivelato che proprio questa settimana è stata pignorata e venduta all’asta: «Dovrò tornare lì e mettere tutte le mie cose in un magazzino. Non so ancora dove vivrò adesso». Spacey abitava lì dai tempi di “House of Cards” nel 2012.

Morgan ha ovviamente chiesto spiegazioni.

Spacey ha risposto che le sue finanze hanno risentito di tutti i processi subìti in questi anni e le spese legali che ne sono conseguite, tanto che oggi si ritrova senza soldi. Rassicura però che non è in bancarotta, anche se ha rischiato più volte: «L’ho evitato fino ad oggi. Ho ancora molti debiti per molti milioni. La mia stessa casa vale molti milioni». La soluzione per non annegare definitivamente? Tornare in pista – come ha dichiarato -, anche se non nasconde la rabbia nei confronti di un sistema di cui ha fatto parte e di cui continua a far parte in un modo o nell’altro che non gli ha concesso una seconda possibilità: «Spero che prevalga il buon senso», ha concluso.

La caduta di Spacey e un nuovo processo in agguato

Dall’Olimpo del cinema a persona non gradita a Hollywood. Nel luglio dell’anno scorso Kevin Spacey viene scagionato a Londra dall’accusa di aver aggredito sessualmente quattro uomini e già il tribunale di New York lo aveva dichiarato non colpevole per l’aggressione ai danni di Anthony Rapp, il primo a puntare il dito nei suoi confronti nel 2017 e all’epoca dei fatti 14enne. Dopo di lui più di cinquanta accuse hanno contribuito alla parabola discendente di Kaiser Soze del film “I soliti sospetti”, ma anche se mai formalmente dichiarato colpevole la carriera di Spacey subisce un brusco tracollo. Prima il licenziamento dal ruolo di Frank Underwood in “House of Cards” e poi si è visto sostituire da Christopher Plummer nel film di Ridley Scott “Tutti i soldi del mondo” sul rapimento John Paul Getty.

E sembra non essere finita qui, perché nuove accuse però pendono sul capo dell’interprete. Nel documentario “Spacey Unmasked”, disponibile in Italia dal 14 giugno su Discovery+, dieci uomini lo accusano di aggressione sessuale e quindi un nuovo processo potrebbe essere in agguato. Il doc contiene inoltre l’intervista al fratello dell’attore Randall Fowler e la versione delle presunte vittime che vanno da alcuni giovani attori dell’Old Vic Theatre di Londra a comparse dei set hollywoodiani.