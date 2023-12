Kenny DeForest, morto il comico americano: investito mentre era in bicicletta, aveva 37 anni

Kenny DeForest, il cabarettista newyorkese è morto in un incidente con la sua bici. Apparso in “Late Night With Seth Meyers”, “The Late Late Show With James Corden” e “Crashing” della HBO, lo showman è stato violentemente colpito da un mezzo a motore in movimento mentre era in giro con la bicicletta.

L'incidente

Secondo quanto riportato da GoFundMe, l’incidente risale all’8 dicembre, con Kenny che è stato portato d’urgenza ad un ospedale di Brooklyn, dov’è stato sottoposto ad un intervento neurologico per rimuovere un pezzo del cranio ed alleviare la pressione dovuta a un’emorragia cerebrale. Ryan Beck, un amico di Kenny, era stato il primo ad annunciare la notizia sulla piattaforma di crowfunding, con l’obiettivo di realizzare una raccolta fondi per sostenere le spese economiche della delicata operazione chirurgica al cervello. In poco tempo quasi 2.000 persone hanno donato più di 167.000 dollari. “Gli ultimi momenti di Kenny includevano alcune delle sue canzoni preferite, storie della sua infanzia e ricordi della sua vasta positività e gioia per la vita”, ha scritto Beck, in memoria del 37enne.

L'annuncio degli amici

DeForest viene ricordato dai suoi cari come una persona dalla spiccata intelligenza, affiancata a doti da intrattenitore che erano ‘fuori dal comune’. “Non voglio pubblicare questo post”, ha scritto il collega Andy Sandford su Instagram. “Rivoglio il mio amico/coinquilino/confidente/compagno di scherzi/una delle persone migliori che conosco.

Chi era

Ho imparato molto presto nella vita che le cose non accadono per una ragione. A volte accadono cose brutte alle brave persone e se ne vanno troppo presto. RIP fratello. Sei stato tu a impostare l’asticella“. Prima di improntare la propria vita sugli spettacoli dal vivo, Kenny ha avuto un passato da cestista nella squadra della Kickapoo High School prima, e nella Drury University dopo.

Gli esordi nel mondo dello spettacolo sono datati 2015, anno in cui è stato eletto come una delle “persone più divertenti da tenere d’occhio” di Comedy Central ed è stato anche incluso nelle top “50 persone più divertenti di Brooklyn” dal Brooklyn Magazine. L’artista vanta anche un discreto successo musicale, culminato nel 2017 con l’uscita del suo album “B.A.D. Dreams”, che ha scalato le classifiche degli ascolti, raggiungendo il primo posto su iTunes. Il disco ha ricevuto menzioni speciali anche da testate come il New York Times ed il New Yorker. Il suo speciale cabaret “Non sai chi sono?” è stato rilasciato ad agosto ed è il più recente spettacolo pubblicato sul web da Kenny.