Kate Middleton furiosa, la marchesa Rose Hanbury (presunta ex amante di William) entra ufficialmente a Corte per volere di Re Carlo

I rumors di corte parlano di una Kate Middleton furiosa. E il motivo è presto detto: Rose Hanbury, la marchesa e top model che anni fa avrebbe fatto perdere la testa a William sarebbe entrata anche nelle grazie di Re Carlo e della Regina consorte. Dopo che Camilla Parker Bowles aveva infatti mostrato una certa predilezione per Rose, favorendola a Buckingham Palace e scatenando le gelosie di Kate, adesso pare che Re Carlo abbia conferito a suo marito, David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, una posizione di privilegio, dando loro un ruolo di prestigio a Corte. Con buona pace della Principessa del Galles che dovrà sopportare anche a Buckingham Palace la presenza ingombrante di Rose, presunta amante o ex amante di William.

Se la Regina consorte aveva pensato per loro un ruolo speciale durante l’incoronazione, poi considerato impraticabile, Carlo ha voluto privilegiare il Marchese di Cholmondeley promuovendolo come suo assistente personale. Sostituito come Lord Great Chamberlain dopo la morte della Regina Elisabetta, il Re ha voluto “risarcirlo del danno subito” con un nuovo incarico che lo vedrà partecipare a diversi eventi a Corte e fuori dalla Corte come rappresentante del Sovrano.

Re Carlo e Camilla a Berlino, il primo viaggio all'estero e la cena con i cugini tedeschi: perché questa visita ha un alto valore simbolico

Il presunto flirt con William

Una mossa che non piacerà senz’altro a Kate che dovrà incontrare molto spesso Rose Hanbury. L’astio della Principessa del Galles per la bella Marchesa è presto detto. Pare che nel 2019 tra William e Rose scattò un flirt. All’epoca i due si vedevano molto spesso, perché vicini di casa nella campagna del Norfolk.

Nel marzo di quell’anno il Daily Mail mandò un giornalista nella villa dei Marchesi per capire quanto di vero c’era in questa storia di corna, ma rimase con un “no comment”. Della presunta relazione extra coniugale di William non ci sono prove concrete, anche se all’epoca si vociferava che la bella Marchesa più giovane del marito di 23 anni era piuttosto annoiata dal matrimonio e ha finito per ammaliare il Principe che è cascato nella sua rete.

Anche se non ci sono conferme della relazione e tutto è stato messo a tacere, Kate ha troncato qualsiasi rapporto con Rose facendo uscire dalla sua vita e da quella di William i Marchesi. Ma adesso la presenza di Rose sarà molto più assillante di prima.