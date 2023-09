Kate Middleton mette in imbarazzo William (e lo prende in giro): quel gesto fuori luogo e poco regale

Lunedì 11 Settembre 2023, 09:42

Il principe William, Kate Middleton e la principessa Anna hanno fatto un'inattesa apparizione come ospiti in un noto podcast dedicato al rugby, e Kate ha scherzato divertendosi allegramente con il marito, con gesti ritenuti da alcuni "poco regali". Kate ha infatti preso in giro il principe William per via della sua passione per il calcio e l'Aston Villa. William, dal canto suo, ha menzionato il suo amore per il rugby quando frequentava la scuola. La Principessa Anna ha condiviso la sua passione per lo sport e i valori che trasmette ai bambini, ricordando le gare con William quando erano giovani. Kate e William hanno anche parlato della loro competizione nel tennis, sottolineando la sfida mentale che si innesca tra di loro durante le partite.

Photo Credits: Kikapress music by Korben

