Kate Middleton, la frase hot su William al suo debutto ufficiale: ecco cosa disse (leggendo il labiale)

Kate Middleton è tra i membri della royal family più amati anche per il suo aplomb e la sua discrezione. Mai una parola fuori posto, sempre mite e affabile. Ma ci sarebbe stata un'occasione in cui la futura regina si sarebbe lasciata andare a un commento piccante proprio sul marito William , lasciando di stucco i sudditi di sua maestà.

Come riporta il Mirror , la frase - salita alla ribalta delle cronache negli ultimi giorni - risalirebbe al 2006, nel giorno in cui William ha ricevuto il diploma della Raf. Kate e il primogenito di Carlo e Diana erano già fidanzati, ma le nozze erano lontane. Non sapendo di essere ripresa, la duchessa di Cambridge si sarebbe lasciata andare a un commento sul futuro marito che avrebbe spiazzato tutti: «Lo adoro quando è in uniforme, è così sexy». A rivelare il particolare piccante è stato un esperto di lettura labiale ai realizzatori del documentario Royal Wives, dedicato alle spose della casa reale dei Windsor.

Quel giorno fu il primo debutto ufficiale di Kate Middleton, presente all'evento con tutta la sua famiglia. Ma per il fidanzamento ufficiale bisognerà attendere altri tre anni, durante un viaggio in Africa. Poi, il matrimonio nel 2011. Il resto è storia.

