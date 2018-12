Kate Middleton e William, foto di famiglia per Natale: ecco la cartolina dei Cambridge

Foto di famiglia per William e Kate. Sul profilo Instagram di Kensington Palace è comparso uno scatto che ritrae la coppia insieme ai tre figli George, Charlotte e il piccolo Louis, che non si vedeva da un po' e che accenna un sorriso al fotografo. La foto, che sarà anche la cartolina ufficiale per gli auguri di Natale dei Duchi di Cambridge, è stata scattata dal fotografo Matt Porteous nei giardini di Anmer Hall ed è molto più casual rispetto a quella dell'anno scorso. Basti pensare che Kate indossa addirittura i jeans, una rarità per i suoi standard, anche se ultimamente l'abbiamo vista in versione un po' più rilassata. Che sia una reazione a Meghan, che invece è sempre più Hollywoodiana?

