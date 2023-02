Kate Middleton, Charlene di Monaco e Meghan Markle: ecco quanto spendono per vestirsi (anche 11 mila euro ad abito)

Specchio delle mie brame. Chi ha speso di più nel reame? La risposta ce l’ha il sito Ufo no more, dove Ufo sta per Unidentified Fashion Object – oggetti di moda non identificati. Da qualche stagione questo sito ha deciso di fare i conti in tasca alle teste coronate, che saranno non più di una ventina, e che sfoggiano nell’arco di un anno centinaia di migliaia di euro di moda.

William, svelata solo ora la decisione reale presa dalla Regina prima di morire

Il calcolo è abbastanza semplice. Si individuano abiti e accessori, si incrociano con il numero di uscite delle belle regine o principesse che siano e il conto è fatto e finito. Naturalmente sono esclusi i gioielli della Corona, ma non quelli nuovi ovviamente che luccicano forse ancora di più e attraggono le giovani nobili dal sangue blu…

La più spendacciona

Così calcolando una media ad outfit, Ufo no more ha identificato come la più prodiga fra le principesse sia Charlène di Monaco con una spesa annua di poco superiore ai 700 mila euro. La principessa ha esibito 105 nuovi acquisti nel 2022, tutti preziosissimi, tant’è che la media di prezzo di una sua mise si aggira intorno agli 11 mila euro.

Secondo posto per Maria Olimpya di Grecia con 227 mila euro di spesa annua. La principessa Kate Middleton scende al terzo posto dopo aver sfoggiato nel solo 2022 qualcosa come 204 nuovi capi. Ma la sua media spesa è calata a soli 1.293 euro al mese. Dall’altra parte la futura regina d’Inghilterra ha deciso per riutilizzare i capi o, addirittura, affittarli.

E la sua amata cognata Meghan Markle? Secondo Ufo oggi è solamente sesta. Fuori dalle migliori cinque, si fa per dire, nonostante nel corso di una premiazione benefica a New York sfoggiasse un look da 18 mila euro (solo l’abito di Loius Vuitton su misura, precisa Chi, ne costa più di 9 mila). Ma come detto il 2022 della duchessa è stata, a suo modo, modesto: ha indossato 97 per una spesa media di 1.527 euro a uscita.

In fondo alla classifica c’è Beatrice di York che sfiora senza raggiungerli i 90 mila euro di spesa. In mezzo si difendono benissimo signore che rispondono al nome di Sofia di Svezia, Mary di Danimarca o Maria Teresa di Lussemburgo. E che dire di Mathilde del Belgio? Che sulla carta indossa un guardaroba in 12 mesi che vale 103 mila euro e con una media di scarsi 1.400 euro a mise. Poi, però, - sottolinea ancora il settimanale diretto da Alfonso Signorini - le basta l’occasione giusta per bruciarsi in un colpo un total look, gioielli esclusi, da 20 mila euro.