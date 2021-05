Kate Middleton, vaccino contro il Covid: «Grazie per tutto quello che fate»

Il 18 maggio era toccato al marito William. Ieri invece Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe del Regno Unito, si è vaccinata. «Venerdì ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19 al London Science Museum - ha scritto nella didascalia di una foto su Instagram del momento della somministrazione -. Sono enormemente grata a tutti coloro che stanno recitando un ruolo nella ripresa: grazie per tutto ciò che state facendo». Un messaggio pressoché identico a quello pubblicato nove giorni fa dal marito.

I vaccini nella Royal Family

La Royal Family si è sempre dimostrata attentissima al tema vaccini. Solo pochi mesi fa sia Kate che William dicevano: «Dobbiamo stare un po' attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni, non siamo affatto esperti medici, ma sosteniamo con tutto il cuore la vaccinazione: è davvero molto importante». Anche la Regina Elisabetta, 95 anni ad aprile, è scesa in campo in favore dei vaccini anti-Covid con un raro messaggio pubblico. Sua Maestà ha spiegato di comprendere che c'è chi possa esitare ma ha incoraggiato apertamente i sudditi a vaccinarsi poiché è doveroso «pensare agli altri prima che a sé stessi».

La Regina si è già vaccinata a gennaio, mentre a febbraio lo hanno fatto l'erede al trono Carlo e la consorte Camilla: tutti in forma pubblica, per sostenere la campagna di vaccinazioni di massa promossa dal governo britannico di Boris Johnson.

