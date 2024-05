Venerdì 24 Maggio 2024, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 11:13

«E' una guerriera», continuano a ripetere fonti vicine alla Royal Family. Kate Middleton sta affrontando da mesi la sua battaglia contro il cancro e da quando ha iniziato la chemioterapia preventiva si è allontanata dalla vita pubblica. La sua ripresa è ancora lontana, come conferma Kensington Palace, che ha fatto sapere ufficialmente che Kate è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché il suo team medico non lo riterrà opportuno.

Effetti collaterali devastanti

Anche perché negli ultimi tempi la principessa è alle prese con effetti collaterali piuttosto devastanti. Soffre quotidianamente di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. «Purtroppo sta diventando sempre più difficile», ha spifferato una fonte al National Enquirer, come riporta Radar Online. Kate sta provando a mostrarsi forte e coraggiosa davanti ai suoi figli, poiché non vuole che George, Charlotte e Louis si preoccupino. Le fonti hanno anche rivelato che la principessa del Galles sta gestendo i trattamenti come una «guerriera», prendendosi tutto il tempo necessario per riposare e riprendersi.

Quanti chili ha perso

El Nacional ha riferito che negli ultimi mesi Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso: è dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l'ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family.

Il tumore causato da un'infezione

A marzo 2024 Kate ha annunciato, attraverso un videomessaggio ufficiale, di avere un cancro ma non ha rilasciato maggiori informazioni al riguardo. Ha solo fatto sapere di dover iniziare un ciclo di chemioterapia preventiva, come i medici le avevano consigliato, e di dover pensare alla sua salute e al suo benessere. I media britannici stanno rilanciando in questi giorni nuove teorie sulla sua salute, tra cui spicca la relazione tra il cancro di Kate e una possibile infezione da papillomavirus umano (HPV). Questo collegamento ha acceso un dibattito sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia. Il coraggio della moglie di William nel condividere la sua battaglia è stato ampiamente elogiato in quanto può aiutare ad aumentare la consapevolezza su questo problema di salute e motivare gli altri a rivolgersi al medico per qualsiasi dubbio. Sebbene la Middleton riceva le cure necessarie per ottenere la remissione, il suo caso ha evidenziato l'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione del cancro cervicale.